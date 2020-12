Paulo Sérgio: "Saio completamente desgostoso com o resultado"

Paulo Sérgio, treinador do Portimonense, explica que ficou satisfeito com a exibição da sua equipa na segunda parte e que sai "desgostoso" com a derrota no Estádio da Luz, contra o Benfica.

Em declarações à BTV, o técnico dos algarvios diz que Rafa "foi muito difícil de parar" no primeiro tempo, fruto da pouca agressividade dos seus jogadores.

"Não entramos com tudo, fruto da juventude e inexperiência. O Rafa desiquilibrou-nos, conduzia a bola à procura do passe e nós só acompanhavamos. Fomos simpáticos, não disputamos, não incomodamos. Equilibramos o jogo, sem criar perigo, até porque fomos nulos em situações de golo na primeira parte. Esses 20 minutos colocaram-nos numa situação difícil", explica.

Na segunda parte o treinador ficou satisfeito com a atitude da equipa e, por isso, fica triste pela derrota.

"Fomos a primeira equipa na Luz com mais posse de bola do que o Benfica. Corremos riscos na segunda parte, arriscamos e atravessamos bem o campo. Os jogadores interpretaram na perfeição e fizemos um golo. Saio completamente desgostoso com o resultado, mas feliz com a personalidade na segunda parte. Mas não tivemos uma entrada em jogo corajosa e brava", explica.

Portimonense termina 2020 no último lugar da tabela, mas acredita que há condições para dar a volta: "Estamos à procura de adicionar qualidade ao grupo para uma caminhada que se avizinha difícil. Com esta atitude e qualidade, vamos ser capazes de dar a volta".

Queixas de penálti



Paulo Sérgio acredita ainda que há um "penálti claro" por assinalar sobre Beto, por Vlachodimos.

"Há um penálti claro e acho que vemos penáltis mais suaves na Liga esta época. Somos mais pequenos, é complicado. O Beto domina a bola, fica com ela para dentro e o Vlachodimos vem pelo chão e há contacto. Não há mais conversa, o resto é inventar", explica.

O técnico acha que o golo, se convertesse o penálti, poderia ter mudado o desfecho. Paulo Sérgio diz que a experiência fará a equipa crescer.

"Com mais tempo para jogar, poderíamos ter complicado mais a vida ao Benfica. O golo surgiu tarde. Vale pela experiência que os jovens ganha, porque muitos deles estavam na Liga Revelação no ano passado e vão crescer com este jogo", termina.