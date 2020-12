Nota 3 para Hélder Malheiro

O videoárbitro Bola Branca, Paulo Pereira, dá nota 3 ao árbitro Hélder Malheiro no V. Guimarães – FC Porto.

Paulo Pereira considera "disparatado" o primeiro amarelo a Romário Baró, Pepelu também viu "amarelo exagerado" e, depois, Baró faz falta sobre Rochinha e não viu amarelo - seria o segundo, ficou por exibir, ainda na primeira parte.

Foi uma "arbitragem irregular e nervosa de Hélder Malheiro" que melhorou no segundo tempo, mas foi de “altos e baixos”.

Na segunda parte, Grujic devia ter visto amarelo na altura da substituição.

O especialista da Renascença em arbitragem notou também como as camisolas dos árbitros eram iguais às do guarda-redes do Vitória.

Dentro das quatro linhas, o FC Porto venceu o V. Guimarães por 3-2.