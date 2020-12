Nota 2 a Tiago Martins. "Penálti por assinalar para o Portimonense"

O videoárbitro Bola Branca, Paulo Pereira, dá nota dois à equipa de arbitragem de Tiago Martins, no Benfica-Portimonense.

A manchar a exibição do árbitro fica um penálti por assinalar para o Portimonense, por falta de Vlachodimos sobre Beto.

"Parece-me que aos 75 minutos fica um penálti para o Portimonense. Beto é atingido pelo joelho de Vlachodimos. Beto cai de forma pouco natural, exagera, e percebo que Tiago Martins interprete como simulação. Não entendo o motivo para o qual Bruno Esteves não tenha intervido. Havia motivo para penálti", considera.

Paulo Pereira encara com normalidade o fim do jogo, apesar dos protestos do Portimonense que pedia que o canto fosse cobrado: "Parece-me justo o fim da partida, houve uma substituição demorada, alongou um minuto aos cinco, não me parece que houvesse caso para reclamar o fim do jogo".

O amarelo a Waldschmidt no segundo tempo é também "exagerado". "Saiu em passo de corrida. O Tiago Martins quando se apercebeu mostrou o amarelo sem necessidade".