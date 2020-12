João Henriques. Vitória perdeu “fruto da imaturidade da equipa”

O treinador do V. Guimarães, João Henriques, lamenta a “imaturidade” da equipa na partida contra o FC Porto, mas lembra que jogaram "olhos nos olhos com o campeão nacional".

"Frustrante. É fruto da imaturidade da equipa. Uma equipa mais madura hoje ganhava ao FC Porto. Quem chega à vantagem e no lance seguinte deixa que aconteça o empate, é revelador do crescimento da equipa, que está em fase precoce. Contra estas equipas, erros de posicionamento e matreirice fazem com que se saia sem pontos”, disse.

Segundo o técnico, “era merecido”, o Vitória ter conquistado pontos contra o Dragão (2-3) “por aquilo que fizemos perante um adversário difícil".

Em declarações à Sporttv, Henriques lembra que “já na Luz aconteceu a mesma coisa". Os tais sinais de imaturidade de uma equipa jovem, em construção.

Apesar disso, "a equipa bateu-se de frente, olhos nos olhos com o campeão nacional e está pronta para os duelos que aí vêm em 2021. A maturidade vem com minutos, jogos e aprendizagem”.

O treinador dos conquistadores reforça: “Não queríamos interromper aqui a sequência de 3 jogos a ganhar. Estamos confiantes no futuro e naquilo que temos vindo a crescer. Há 2 meses não conseguíamos fazer o jogo que fizemos."

À 11ª jornada, e no final de 2020, João Henriques deixa claras as intenções do clube para o que falta da temporada: “Queremos andar perto dos 4 da frente, não pensar nos que vêm atrás e já estamos a pensar no jogo com o Nacional para voltar às vitórias."

O FC Porto venceu o Vitória por 3-2, com duas reviravoltas, com dois golos de Taremi e um de Luis Diaz. Pelos minhotos marcaram Rochinha e Estupinan.