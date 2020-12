Carlos Silva é o novo presidente do Vitória de Setúbal. "Promessas de milhões levaram o clube a esta situação"

Carlos Silva, novo presidente do Vitória de Setúbal, admite, em Bola Branca, o momento conturbado que o clube vive depois de descer ao Campeonato de Portugal e ter vários meses de salários em atraso.

"O Vitória vive um momento muito conturbado como todos temos conhecimento. Não está fácil e não vai ser fácil. Propusemos unir os sócios e vamos lutar pela união, honestidade e verdade. Não fazemos promessas de milhões, isso levou o Vitória à situação em que está. O Vitória arranjará interessados em ajudar o clube", afirma.

Em relação aos vários meses de salário em atraso dos diversos jogadores do plantel principal, Carlos Silva garante que já reuniu com o plantel: "Já tivemos uma reunião com os jogadores, falámos com eles e transmitimos as nossas possibilidades de momento. Queremos chegar a bom porto".

Carlos Silva, candidato único, foi eleito, na segunda-feira, presidente do Vitória de Setúbal, recolhendo 87% dos votos. No total foram contabilizados 637 votos, com o candidato a receber 551. Contabilizaram-se ainda 58 votos em branco e 28 nulos.

A tomada de posse terá lugar no Fórum Luísa Todi, esta terça-feira, pelas 19h.