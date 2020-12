Sá Pinto deixa o Vasco da Gama

Ricardo Sá Pinto colocou o lugar à disposição e deixa o comando técnico do Vasco da Gama, sabe a Renascença.

O treinador de 48 anos não sentiu apoio da direção, nem condições para conseguir alcançar o objetivo da manutenção no Brasileirão. O clube atravessa um momento financeiro difícil e a equipa técnica liderada por Ricardo Sá Pinto não terá recebido qualquer salário desde que assumiu o cargo, assim como os jogadores do plantel contam com vários meses de salários em atraso.

Sá Pinto viu as suas opções limitadas com várias ausências devido a casos de covid-19, muitas lesões, e a saída de vários jogadores no final de 2020, antes do fim do campeonato.

O Vasco da Gama venceu apenas três jogos com Ricardo Sá Pinto no comando técnico, apenas dois deles no Brasileirão, num total de 15 jogos disputados. O Vasco ocupa o 17º lugar do Brasileirão, o primeiro de despromoção, com 28 pontos.

A pesada derrota da última jornada por 3-0 em casa do Athletico Paranaense terá selado a saída.