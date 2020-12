PSG despede treinador Thomas Tuchel

O Paris Saint-Germain oficializou, esta terça-feira, a saída de Thomas Tuchel. O destino do treinador alemão já estava traçado e até Mbappé tinha antecipado a sua saída.

Depois de ter sido bicampeão francês, de ter conquistado uma Taça de França, uma Taça da Liga, duas Supertaças e de ter levado o clube à final da Liga dos Campeões, na época passada, em Lisboa, Tuchel despede-se de Paris.

De acordo com o comunicado publicado pelo PSG, a decisão foi tomada "após uma avaliação profunda da situação desportiva".

O PSG está nos oitavos de final da Liga dos Campeões e é 3.º classificado no campeonato francês, a um ponto dos dois da frente, Lyon e Lille. Contratado em 2018, depois de dois anos no Dortmund, Tuchel, de 47 anos, deverá ser rendido por Mauricio Pochettino.

O argentino, livre depois de ter sido dispensado do Tottenham, onde foi substituído por José Mourinho, é apontado como o grande candidato ao lugar de treinador do PSG. Pochettino interessou ao Benfica, para suceder a Bruno Lage, mas recusou a proposta do clube português.