Diego Costa rescinde contrato com o Atlético de Madrid

O Atlético de Madrid anunciou, em comunicado, que chegou a acordo para a rescisão de contrato com o avançado Diego Costa.

"Diego Costa e o Atlético de Madrid chegaram a acordo para a rescisão do contrato do avançado, que terminava a 30 de junho de 2021. O jogador pediu ao clube a rescisão por motivos pessoais", pode ler-se, no comunicado.

A imprensa internacional avançou que os "colchoneros" ponderavam a venda já em janeiro para ainda fazer algum lucro com o passe do internacional espanhol, mas Diego Costa acaba por sair a custo zero.

Diego Costa, de 32 anos, tinha pouco espaço nas opções do Atlético, tapado pela dupla de ataque Luis Suárez e João Félix, tendo somado apenas sete jogos e 207 minutos, nos quais apontou dois golos.

O avançado, que conta com passagens pelo Penafiel e Sporting de Braga, em 2006/07, é referência do Atlético de Madrid, tendo somado sete temporadas no emblema, nos quais apontou 84 golos em 215 jogos, no entanto, apenas marcou dez golos nas duas últimas épocas.