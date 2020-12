Aprovada recomendação para defender trabalhadores da refinaria da Galp

“Se, por um lado, a Galp poderá ultrapassar o fecho da refinaria de Leça da Palmeira sem prejuízos financeiros, por outro podemos estar perante três grandes problemas: o laboral, com a perda de até 500 postos de trabalho diretos e muitos mais indiretos; o económico, com a destruição de um polo agregador de atividades industriais; e o ambiental, com a manutenção do passivo ambiental dos solos contaminados”, refere o PAN.

Em comunicado, a concelhia de Matosinhos refere que, apesar de ainda não serem conhecidos quaisquer planos de reconversão de atividade, dos trabalhadores ou projetos de recuperação ambiental, nos últimos dias tem sido veiculada a reconversão da refinaria de Leça da Palmeira numa refinaria de lítio - para o fornecimento de lítio refinado em Portugal e expedição por navio a partir do Porto de Leixões.

Na recomendação discutida na Assembleia Municipal de segunda-feira, o PAN - Pessoas-Animais-Natureza advoga que a Câmara de Matosinhos deve enveredar os esforços necessários para garantir a descontaminação dos solos da refinaria, assim como os devidos apoios, através do Fundo de Transição Justa - "para a compensação das perdas para a região e trabalhadores".

A Galp anunciou que vai concentrar as suas operações de refinação e desenvolvimentos futuros no complexo de Sines e descontinuar a refinação em Matosinhos a partir do próximo ano.

A Assembleia Municipal de Matosinhos aprovou uma recomendação do PAN instando a autarquia a garantir, junto do Governo, a reintegração dos trabalhadores da Refinaria da Galp que alegadamente pode ser reconvertida para fornecer lítio, revelou o partido esta terça-feira.

"A proteção destas três dimensões, laboral, ambiental e económica, tem de ser garantida e é nesse sentido que instamos a Câmara Municipal de Matosinhos a exigi-lo junto do Governo", defendeu Albano Lemos Pires, deputado municipal do PAN em Matosinhos, citado no comunicado.

A recomendação aprovada com os votos contra do PSD insta ainda a autarquia a esclarecer as alegadas pretensões da Galp de reconverter a refinaria de Leça da Palmeira numa refinaria de lítio e a clarificar se já foram avaliados os custos ambientais da importação de lítio para ser refinado em Leça da Palmeira e subsequente exportação através do Porto de Leixões.

Caso esta reconversão industrial se concretize, o PAN que o Governo deverá intervirá na reintegração dos trabalhadores agora afetados pelo despedimento e garantir que seja realizada a descontaminação dos solos da refinaria de Leça da Palmeira.

Na segunda-feira, o PAN tinha já dirigido estas questões ao Ministério do Ambiente e da Ação Climática.

Também o Bloco de Esquerda (BE) viu aprovados, por unanimidade, na mesma Assembleia Municipal de Matosinhos, um voto de solidariedade para com os trabalhadores da refinaria da Galp e um voto de repúdio pela ação da GALP e do Governo.

“O voto de solidariedade para com os trabalhadores da refinaria da Galp expressa a sua profunda apreensão pela decisão de encerramento das operações da Refinaria em Matosinhos e manifestar a sua total solidariedade para com os trabalhadores que, direta ou indiretamente, têm vínculos laborais com a mesma”, defendem os bloquistas.