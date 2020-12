Jorge Jesus viu "duas coisas boas" contra o Portimonense. "A vitória e o golo"

Jorge Jesus, treinador do Benfica, gostou apenas da exibição do Benfica na primeira parte contra o Portimonense, jogo que as águias venceram por 2-1.

"Duas coisas boas: a vitória e a primeira parte. Foi um primeiro tempo com muita qualidade, fizemos dois golos e podiam ter sido mais. Começamos com jogadas espetaculares e grande qualidade", começou por dizer à BTV.

No entando, jesus explica que a equipa não teve tranquilidade para saber gerir o resultado no segundo tempo e fala em "medo de não ganhar" nos jogadores.

"Ficamos nervosos a defender, psicologicamente não estamos preparados para saber defender bem quando é preciso defender. Começamos a deixar bolas diretas e foi assim que o Portimonense chega ao golo. A equipa sentiu o golo e tivemos medo do resultado e de não ganhar. Acontece quando uma equipa não está tranquila", explica.

Jesus elogiou a dupla Taarabt e Weigl, mas acredita que não há condição para manterem a exibição durante os 90 minutos: "Gostei, mas nem um nem outro têm duração de 90 minutos, e isso foi um dos fatores da quebra. Tente fechar o corredor central com o Pedrinho, mas não resultou", termina.