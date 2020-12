​António Simões. Portimonense “pode ser uma oportunidade para o Benfica estabilizar”

António Simões, figura icónica do Benfica, vê o jogo dos encarnados frente ao Portimonense como uma oportunidade “estabilizar” a equipa e para demonstrar capacidade para “sair desta crise pequena crise de qualidade”.



“Esperemos que seja um bom jogo e que o Benfica jogue bem, que traga confiança aos jogadores”, diz o ex-jogador, em entrevista a Bola Branca.

A ausência de Seferovic para o jogo desta terça-feira não preocupa António Simões, embora seja um jogador “que cada vez que participa, participa bem e já foi decisivo”. O antigo diretor desportivo do Benfica afirma que o clube “tem outras soluções” para a posição.

O avançado suíço é uma das cinco ausências no plantel de Jorge Jesus, devido à Covid-19.

Comportamento de Luisão não choca

Em entrevista à Renascença, António Simões afirma que o comportamento de Luisão no final da Supertaça foi “reflexo de um Benfica amorfo, não tão aguerrido como devia ser”.



“Às vezes os nervos não escolhem lugar”, diz. “Os jogadores é que não devem criar situações que levam a que um jogador de referência, como Luisão, tenha de falar”.

O antigo jogador, de 77 anos, explica que há momento em que “é preciso dar um murro na mesa” e foi isso que o antigo capitão fez, no final do jogo com o Porto.

António Simões não vê a situação atual do Benfica como “dramática”, embora assuma que a falha no acesso à Liga dos Campeões e a derrota na Supertaça marquem de forma negativa o regresso de Jorge Jesus ao Benfica.

“Estar em segundo lugar não é um desastre”, afirma em Bola Branca. No entanto, “já passou tempo suficiente para haver mais estabilidade e rendimento”.

Olhando para o futuro, o antigo extremo diz que “há tempo para recuperar”, mas vem aí um “janeiro complicado, difícil” onde espera que o Benfica “jogue melhor” para não criar “situações de maior dificuldade”.

O jogo Benfica-Portimonense realiza-se esta terça-feira, no Estádio da Luz, às 18h00. Conta com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.