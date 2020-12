É único no mundo e está em Portugal. Conheça o Museu do Spectrum

Chama-se Load ZX Specrum e fica em Cantanhede. A ideia partiu de João Diogo Ramos, engenheiro informático de 42 anos marcado para sempre pleo típico barulho do Spectrum a carregar um jogo. Apaixonado por este universo criou uma vasta coleção e sugeriu à Câmara de Cantanhede, em 2019, fazer uma exposição temporária com o seu espólio.

A exposição foi um sucesso, com milhares de visitantes, incluindo estrangeiros, e depressa surgiu a ideia de tornar a exposição temporária num museu permanente.

Abriu portas em outubro de 2020 e, mesmo com a Covid-19, não há dia que não tenha visitantes.

O museu está aberto todos os dias, exceto aos domingos e segundas-feiras, e tem entrada gratuita.

Os responsáveis pelo museu aconselham a consulta do site e convidam a seguir as atividades do museu através das habituais redes sociais.