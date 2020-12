"Há dois elementos no Sporting que têm de ser substituídos"

O rendimento global da equipa do Sporting agrada a José Eduardo. O antigo jogador e antigo dirigente dos leões vê uma equipa a jogar bem e a respirar boa saúde a nível anímico. No entanto, também repara em duas situações que, na sua opinião, não são tão positivas. Sem apontar nomes, José Eduardo, considera que dois jogadores deviam sair, imediatamente, do onze.

"Há dois elementos da equipa que têm que ser substituídos. O cargo de treinador está muito bem entregue ao Rúben Amorim e ele é que deve decidir mas há dois jogadores em sub-rendimento. Tem soluções dentro do plantel para o fazer. Não quero alimentar polémicas e colocar na praça pública quem são os jogadores, mas acho que é visível. Vejo muitos comentários em grupos de sportinguistas e um dos casos é visível para todos. No outro caso, ontei voltei a detetar algumas imperfeições que já tinha identificado antes. São duas situações que têm de ser resolvidas", referiu em entrevista a Bola Branca.

Alternativas a Tiago Tomás e Sporar

Após o difícil triunfo alcançado na última noite, no Jamor, Rúben Amorim voltou a sublinhar que são jogos como este que provam por que motivo acha que ainda é cedo para colocar o Sporting como candidato ao título.

José Eduardo, antigo campeão pelo Sporting e ex-dirigente do clube, assinala a necessidade de reforços para o ataque em janeiro, para que a equipa possa continuar a trilhar a liderança do campeonato.