​A estrela verde brilhou pouco

Tendo conseguido quatro das nove vitórias que o calendário regista por apenas um golo de diferença, parece no entanto haver matéria para analisar o comportamento da equipa de Rúben Amorim.



A verdade é que a produção do onze leonino tem vindo a perder qualidade e intensidade. E no jogo de ontem, no Jamor, frente ao B-Sad houve erros que foram por demais ostensivos, e que se repetiram durante praticamente todo o desafio, embora tenha havido também algumas razões para os justificar.

Por exemplo, o lamentável estado do terreno, num estádio denominado nacional, e que voltou a deixar bem à vista o desprezo com que aquele palco é tratado pelas entidades que têm essa tarefa a seu cargo.

Porém, esta circunstância não é desculpa para tudo.

O próprio treinador, num gesto nobre que se vê poucas vezes em colegas de profissão, assumiu a responsabilidade daquilo a que chamou a deficiente preparação do jogo.

No entanto, é necessário juntar a tudo isto o fraco rendimento de algumas pedras chave, o que abre motivos de preocupação, olhando para o calendário difícil de Janeiro.

Para já, e circunscrevendo-nos a factos, o Sporting está na liderança da classificação e assim vai entrar no próximo ano, o que não acontecia há cerca de duas dezenas de anos.

Mas o grande teste vem a seguir, o que suscita natural expectativa.

Serão os “miúdos” de Rúben Amorim capazes de ultrapassar o rubicão? Aguardemos…