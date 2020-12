Supertaça já passou, Sérgio foca-se no Vitória de Guimarães. "Entrei aqui com a mesma azia de sempre"

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, explica que a conquista da Supertaça Cândido de Oliveira está já no passado e o foco da equipa tem de estar totalmente em vencer o Vitória de Guimarães, na terça-feira.

Em conferência de imprensa, o técnico esclarece que depois das duas folgas de Natal, é importante mostrar um sinal de "caráter e maturidade" no campeonato.

"Houve uma conquista e momentos de diversão na viagem, é natural. Tiveram dois dias merecidos com as suas famílias. Depois, entrei aqui com a mesma azia de sempre, a exigência e o trabalho que é normal em mim. Vi jogadores com determinação grande. O foco é o Vitória, o Benfica já passou, valeu um título e vamos olhar para um jogo que pode ser importante para o título. É uma final também. Este é o segredo dos campeões, chegam a um nível alto, ganham e continuam. É um sinal de caráter e maturidade e é isso que espero", disse.

Pinto da Costa marcou presença na roda do FC Porto após a conquista da Supertaça, um momento que Sérgio Conceição destaca: "Foi um momento importante, chamei o presidente porque sentimos o peso da sua presença. Normalmente não está no relvado. Se estivesse, mais vezes estaria na roda. É o nosso líder máximo e um prazer que esteja na roda".

Sérgio Conceição destaca o bom momento que a equipa do Vitória de Guimarães atravessa. Em caso de vitória dos vimaranenses, igualam os pontos do FC Porto.

"O Vitória sempre teve equipas fortes e está a voltar à sua normalidade, que é ter resultados positivos e aproximar-se dos clubes que historicamente lutam pelo título. Não começou bem, mas se olharmos para os números, são a defesa menos batida. Estão numa fase boa e o jogo, como sempre, será difícil em Guimarães", analisa.

Quaresma e regresso de má memória para Marega

Questionado sobre o reencontro do FC Porto com Quaresma, Sérgio destaca o valor coletivo e do Vitória e as individualidades fortes.

"São uma equipa com muita qualidade e talento. O João Henriques organiza bem as equipas e tem demonstrado que tem uma excelente equipa. O Quaresma tem muita experiência, tem qualidade como outros jogadores, também podemos falar do Rochinha e do Edwards nas alas. Temos de olhar para o Vitória no seu todo, estando atento às individualidades", afirma.

Moussa Marega regressa ao Estádio D. Afonso Henriques, onde foi alvo de racismo na temporada passada. Sérgio diz que o assunto não foi abordado na preparação.

"Vi-o bem, excelente. Não houve comentários sobre isso. É um problema, mas não afetou a preparação para o jogo, nem no Marega nem nos outros", termina.

O Vitória de Guimarães recebe o FC Porto na terça-feira, às 21h00, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.