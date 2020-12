Pinto da Costa garante.“Não sairá ninguém em janeiro do janeiro do núcleo base”

Pinto da Costa, presidente do FC Porto, diz que o clube não pensa em contratar ninguém no mercado de janeiro, nem vender qualquer jogador de vulto na equipa, apesar dos rumores da saída de jogadores como Otávio, que está em final de contrato.

"Não temos prevista a vinda de qualquer novo jogador, pois o nosso plantel dá-nos todas as garantias. Dos jogadores que formam o núcleo base da equipa, posso afirmar que não sairá ninguém em janeiro", afirmou, em entrevista ao jornal O Jogo no dia de aniversário.



Na ressaca da conquista da Supertaça Cândido de Oliveira, contra o Benfica, Pinto da Costa fala num "prémio justo" para o treinador e para a equipa e dedica-a a Reinaldo Teles, antigo dirigente do FC Porto que morreu devido à covid-19.



"Não é, de facto, costume haver jogos e muito menos finais de qualquer prova em cima do Natal, a 23 de dezembro. Assim foi, pois a famigerada pandemia não permitiu que esta final se disputasse no seu tempo normal, no início de época. A nossa vitória foi, por todos nós, festejada intensamente. Festejei intensamente pelo justo prémio que foi para o nosso treinador Sérgio Conceição, para a sua equipa e para os jogadores, que após tantos jogos conseguem jogar assim e mostrar que sentem a camisola. E festejei-a também com Reinaldo Teles, que estava ali ao meu lado", diz.

FC Porto "é a melhor equipa"

Pinto da Costa não teme em classificar o FC Porto como a melhor equipa da I Liga da atualidade, quando questionado sobre o favoritismo atribuído ao Benfica no início da temporada.

"Todos nós sabemos que em cada início de época, há determinada imprensa que coloca os nossos rivais sempre como uma equipa imbatível e nos apresenta como acompanhantes da festa dos outros. Felizmente, muitas vezes somos nós que fazemos a festa. Não tenho visto as outras equipas, a não ser quando jogam connosco. Pelo que tenho visto e pelos resultados, penso que sim, que somos a melhor equipa”, explica.

Futebol "não vai sobreviver" sem regresso dos adeptos

O responsável máximo do FC Porto voltou a deixar críticas ao governo e explica que o futebol "não vai sobreviver" sem o regresso gradual dos adeptos aos estádios.

"O futebol não vai sobreviver, a este nível, com estas medidas. Ao FC Porto causou um prejuízo de cerca de 29 milhões de euros, mas além disso está a causar um prejuízo que ninguém pensa. É que está a afastar os jovens do futebol, como adeptos e praticantes", diz.



Pinto da Costa tem sido uma das vozes mais ativas a favor do regresso dos adeptos aos estádios e volta a considerar as medidas governamentais como "incompreensíveis e estúpidas"

"O que se passa com a falta de público nos estádios é lamentável, incompreensível e estúpido. Lamentável porque está a causar as maiores dificuldades a muitos clubes, a retirar ao povo momentos de festa, povo que muitas vezes só tem no futebol a alegria de conviver. Incompreensível porque todos sabemos que foram autorizadas touradas, congressos e festas de partidos e continua a haver espetáculos com 40% do público em recintos fechados. E sabemos que em espetáculos de humor até o Presidente da República e o primeiro-ministro estiveram presentes", diz, antes de terminar.

"Na Supertaça, com a presença dos dois maiores clubes portugueses, o governo esteve ausente. O Sprimeiro-ministro, que gosta de futebol e é adepto de um dos finalistas, não pôde estar presente por estar confinado. E o ministro da tutela e o secretário de Estado do Desporto? Estúpido porque há meses abriram os estádios ao público dizendo que que era para ver como corriam as coisas. Todos, inclusive o primeiro-ministro, disseram que correu bem, ótimo. Depois proibiram outra vez o público nos estádios. Então, testam para ver como corre, reconhecem que corre bem e proíbem de novo? Que crânios. A única explicação é que estariam à espera que corresse mal", termina.