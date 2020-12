Pinto da Costa com alfinetada ao Benfica. “Estávamos convencidos que esta época íamos ser arrasados”

O plantel do FC Porto foi ao museu do clube entregar a Supertaça conquistada em Aveiro contra o Benfica. O presidente dos dragões discursou e deixou algumas indiretas aos encarnados.

"Sei que todos vibrámos muito, até porque estávamos convencidos que esta época íamos ser arrasados. Estávamos ansiosos porque quando soubemos a data do jogo percebemos que íamos sofrer um vexame muito grande. Mas quem tem Sérgio Conceição e este plantel tem tudo e esse tudo está aqui traduzido na 22.º Supertaça”, refere Jorge Nuno Pinto da Costa.

De recordar que, na altura da apresentação como treinador do Benfica, Jorge Jesus prometeu que o Benfica ia “arrasar” os adversários.

O líder dos dragões, que faz esta segunda-feira 83 anos, aproveitou para deixar um agradecimento especial ao técnico azul e branco.

“Sérgio, muitos parabéns, tenho por ti uma amizade fraterna mas também uma grande admiração pelo trabalho, da mesma forma que pelos capitães aqui presentes, que já conheço há muitos anos e que têm muitas provas de amor ao FC Porto. São garantia que este não será o último troféu desta época", referiu.

O presidente do FC Porto acrescentou que "esta 22.ª Supertaça conquistada pelo FC Porto, um número superior às ganhas por todos os outros clubes juntos, é a demonstração do querer, vontade e valor do plantel e do seu treinador. Depois de termos ganho o campeonato e a taça, parece-me que seria óbvio que no tira-teimas confirmássemos essa mais-valia”.

Pinto da Costa voltou a lamentar que os estádios continuem sem público nas bancadas devido à pandemia da Covid-19.

“Numa altura difícil para o país, sobretudo para o futebol porque noutros setores há público para motivar artistas. Só foi possível pela grande dedicação e espírito de família que existe no FC Porto. Sei que é o 5.º troféu do Sérgio Conceição como treinador e sei que não será o último", considerou.