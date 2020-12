FC Porto. Otávio suspenso por duas partidas

O médio Otávio, do FC Porto, foi suspenso pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) por dois jogos.

A informação foi confirmada, através de comunicado, pelos dragões. O clube estranha timing do castigo e recorda que factos ocorreram há mais de quatro meses.

A 3 de agosto, a APAF fez uma participação ao Conselho de Disciplina após declarações de Otávio contra a equipa de arbitragem da final da Taça de Portugal contra o Benfica.

“O árbitro podia fazer o que quisesse que nós não perdíamos. (...) Nós a jogar com dez? Com dez não. Eles é que jogaram com mais três e nós com menos quatro ou cinco”, referiu Otávio ao Porto Canal no final do jogo.

Em comunicado, os azuis e brancos estranham que a comunicação do castigo tenha surgido na noite de 23 de dezembro, noite da Supertaça com o Benfica e “véspera de Natal e tolerância de ponto”.