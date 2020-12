Bloco quer ouvir Centeno, Maria Luís Albuquerque e Luís Filipe Vieira sobre Novo Banco

No contexto deste inquérito parlamentar, o BE quer ouvir António Ramalho, atual CEO do Novo Banco, e os ex-administradores do BES/Novo Banco Vítor Bento e José Honório, para além de João Costa Pinto, ex-presidente do Conselho de Auditoria do Banco de Portugal, e Luís Máximo dos Santos, presidente do Fundo de Resolução.

O partido divulgou esta segunda-feira a lista com os nomes de 18 personalidades que pretende ouvir na eventual comissão de inquérito relativa às perdas registadas pelo Novo Banco e imputadas ao Fundo de Resolução, e que será entregue ainda hoje no Parlamento pela deputada bloquista Mariana Mortágua.

O Bloco de Esquerda (BE) quer ouvir na Comissão Parlamentar de Inquérito ao Novo Banco os antigos ministros das Finanças Mário Centeno e Maria Luís Albuquerque, a par de Carlos Costa, ex-governador do Banco de Portugal, e de Luís Filipe Vieira.

Ainda do Banco de Portugal, o Bloco pede para ouvir João Filipe Soares da Silva Freitas, diretor do Departamento de Resolução (DRE) do BdP, e José Brito Antunes, ex-diretor do Departamento de Serviços Jurídicos do banco central.

Da Promovalor, grupo económico ligado ao presidente do Benfica, e para além de Luís Filipe Vieira, os bloquistas querem ouvir Tiago Vieira e Nuno Gaioso Ribeiro. Em setembro, o presidente do Novo Banco tinha anunciado no Parlamento que as dívidas da empresa estão a ser alvo de uma auditoria.

Integram ainda a lista do BE os nomes de José Rodrigues de Jesus, ex-presidente da Comissão de Acompanhamento, José Bracinha Vieira, presidente da Comissão de Acompanhamento, Ger Jan Koopman, vice-diretor geral da Concorrência da Comissão Europeia, Peer Ritter, responsável pelas ajudas de Estado ao setor financeiro, Comissão Europeia e Nuno Vasconcellos, ex-administrador e sócio da Ongoing.