Surto de Covid-19 em lar de Chaves infeta 32 idosos e 12 funcionárias

A estrutura residencial para idosos Casa de Santa Marta, em Chaves, tem 44 infetados com Covid-19, 12 funcionárias e 32 utentes, adiantou à Lusa fonte da instituição esta segunda-feira.

Segundo explicou Laurentina Alonso, a responsável pela Casa de Santa Marta, em Chaves, distrito de Vila Real, que é gerida por religiosas, todos os utentes infetados estão numa só ala, separados dos restantes, e encontram-se “estáveis”.

“As famílias estão a par da situação e temos seguido todas as orientações por parte da saúde pública, cumprindo com as normas sanitárias, arejando os espaços e procedendo às desinfeções”, realçou.

“Não foi necessários ter as equipas reforçadas até ao momento. As enfermeiras têm sido incansáveis, estão a fazer tudo para superar esta situação, manter os idosos o mais confortáveis possível", disse ainda.

Após detetado o surto, todo o universo da instituição, que tem no total 128 residentes, já foi alvo de testes, que tiveram resultado negativo, acrescentou.

Segundo o boletim epidemiológico da Unidade de Saúde Pública do Alto Tâmega e Barroso de domingo, registavam-se no concelho de Chaves 563 casos ativos de Covid-19 e ainda 44 pessoas em isolamento, sendo a taxa de incidência dos últimos 14 dias de 920,1 casos por cem mil habitantes.

