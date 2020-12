SEF detém cidadão com mandado de detenção europeu por tráfico de droga

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) deteve, na última semana, em Lisboa, um cidadão estrangeiro que tinha um mandado de detenção europeu, emitido pela Alemanha, por crimes relacionados com tráfico de droga, foi hoje anunciado.

Em comunicado, o SEF refere que o cidadão foi detido quando se apresentou no posto de atendimento do Serviço da Avenida António Augusto de Aguiar, em Lisboa, tendo sido conduzido ao Tribunal da Relação, onde ficou com a obrigação de apresentações periódicas às autoridades.

No Aeroporto do Porto, o SEF deteve uma outra cidadã estrangeira de 23 anos, que tinha documentos eslovenos falsos (passaporte, bilhete de identidade e carta de condução), quando esta tentava embarcar com destino a Londres.

A jovem foi detida por uso de documento falso e por estar irregularmente no país, encontrando-se na Unidade Habitacional Santo António (UHSA) a aguardar a conclusão do processo de expulsão.