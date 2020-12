Quatro casos da nova variante de Covid-19 identificados na Madeira

Veja também:

Foram detetados quatro casos da nova variante da Covid-19 na ilha da Madeira, todos com origem no Reino Unido. A informação foi confirmada à Renascença pelo secretário de Estado da Saúde.

“Creio que eram quatro casos comunicados pelas autoridades regionais da Madeira. E esta nova estirpe terá vindo do Reino Unido”, revela Diogo Serras Lopes, garantindo não haver registo, para já, da nova estirpe do coronavírus SARS-CoV-2 no Continente.

A presença desta nova variante já tinha sido confirmada pela Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil da Madeira, mas sem avançar um número.



Nesta entrevista, o secretário de Estado garantiu que já estão em Portugal as 70.200 doses que a Pfizer ficou de entregar esta segunda-feira, sendo que 9.750 vão para a Região Autónoma da Madeira e outras 9.750 para a Região Autónoma Açores que serão entregues pela própria Pfizer. “Não sabemos se ainda hoje, mas no máximo amanhã.”

Este responsável lembra ser necessário guardar mais 9.750 para a segunda fase dos profissionais de saúde que foram vacinados agora ou que vão ser durante estes dias. “Finalmente sobram-nos cerca de 40 mil doses, das quais metade vão ser distribuídas para hospitais do Serviço Nacional de Saúde e por outros hospitais do SNS e já alguns dos cuidados primários.”

Segundo Diogo Serras Lopes, a vacinação dos cuidados primários começará amanhã, ainda com poucas vacinas face aquilo que são ou que foram selecionados como os profissionais prioritários. “Entre os dias 29, 30 e 31 serão dadas cerca de 20 mil doses, um número superior ao que existiu nos primeiros cinco centros hospitalares”, referiu.

Um total de 4.534 profissionais de saúde foram vacinados até às 21h00 de domingo, primeiro dia da megaoperação de imunização em Portugal. A vacinação arrancou em cinco centros hospitalares de Porto, Lisboa e Coimbra.



Questionado sobre qual a próxima vacina a chegar à Europa, o secretário de Estado acredita que é a da farmacêutica Moderna no final de janeiro, mas que tudo está dependente da aprovação da Agência Europeia do Medicamento (EMA na sigla inglesa).