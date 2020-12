Ministra da Saúde. Lares com surtos não vão receber vacinas em janeiro

Veja também:

A ministra da Saúde garantiu esta segunda-feira que os utentes e profissionais dos lares de idosos irão ser vacinados já em janeiro. A exceção serão as estruturas que nessa altura tiverem com surtos ativos da Covid-19. Nessa altura, Portugal vai receber quatro tranches de vacinas, cada uma com 79.950 doses.

Numa visita ao Hospital Curry Cabral, em Lisboa, Marta Temido esclareceu que no primeiro mês de 2021, tal como estava previsto, o país vai receber 79.950 doses em cada uma das quatro semanas de janeiro. Uma quantidade semelhante, em cada uma das ocasiões, àquela que Portugal teve acesso nas duas entregas feitas este mês.

"Essas doses podem ser já ministradas à comunidade", precisou a ministra da Saúde, identificando os utentes e trabalhadores dos lares como os alvos prioritários. A estes juntam-se os profissionais das Unidades de Cuidados Integrados.

Nesta primeira entrega, as vacinas destinaram-se em exclusivo aos profissionais de saúde.

Salientou ainda que o Governo através do coordenador da vacinação da Covid-19, Duarte Cordeiro, está a concluir a identificação de estruturas de lares de idosos a vacinar, mas deixou uma ressalva: "Aqueles que tem surtos ativos não ser vacinados enquanto estiverem ativos".