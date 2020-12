Madeira continua a reconstrução depois da tempestade. Há 27 pessoas desalojadas

A remoção de escombros em São Vicente na Madeira continua esta segunda-feira após o temporal do dia de Natal. À Renascença o presidente da câmara local, José António Garcês, diz que o estado do tempo melhorou bastante o que tem ajudado os trabalhos.

Há 27 pessoas que foram retiradas de casa por precaução e foram recolocadas em unidades hoteleiras ou em casa de familiares.

“Houve pessoas que saíram das suas casas por precaução, por segurança. Foram para casa de familiares e amigos, 20 em Ponta Delgada, sete na freguesia de Boaventura. Desses 27, cinco estão alojados em unidades hoteleiras, e logo que seja reposta a normalidade vão voltar às suas casas”, indica o presidente da Câmara, que realça ainda a exceção “de uma família que tem a sua casa quase toda destruída”.

“Esta família que ficou com a casa completamente destruída fica em casa de familiares até ser encontrada uma solução por parte da autarquia”, analisa.

A Capitania do Porto do Funchal prolongou até às 6h00 de terça-feira o aviso de agitação marítima forte para o arquipélago da Madeira, na sequência das previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).