Madeira com 18 casos da nova estirpe de Covid-19

Na manhã desta segunda-feira, o secretário de Estado da Saúde, Diogo Serras Lopes, havia avançado à Renascença que foram detetados quatro casos da nova variante da Covid-19 na ilha da Madeira, todos com origem no Reino Unido. Entretanto, o número cresceu.

"Nós mandamos 21 análises e deu resultado [positivo] em 18. Foram contatadas e ficaram em isolamento profilático", disse Albuquerque, que precisou que desse grupo 17 são provenientes do Reino Unido, e um de Lisboa e Vale do Tejo.

A estirpe britânica do vírus já foi também detetada, pelo menos, em Portugal (ilha da Madeira), na Suécia, Itália, Holanda, Alemanha, França, Espanha, Dinamarca, Liechtenstein, Suíça, Canadá, África do Sul e no Japão.

Na sequência da identificação desta nova variante, diversos países, dentro e fora da Europa, decidiram suspender as ligações, nomeadamente aéreas, com o Reino Unido, uma lista que tem vindo a aumentar nas últimas horas.

A nova estirpe do coronavírus SARS-CoV-2 identificada no Reino Unido, apresentada como mais contagiosa e que está a inquietar o mundo.

Em relação à reconstrução das zonas afetadas pelo temporal que afetou as freguesias de São Vincente e Boaventura, o líder do Governo Regional pede aos madeirenses que não circulem nas estradas que ficaram danificadas, uma vez que as mesmas ainda não apresentam todas as condições de segurança.

De seguida avançou que as reuniões para o apoio social as vítimas do mau tempo já começou, e que para já foram identificadas duas casas irrecuperáveis e mais 20 que vão ter de sofrer obras consideráveis.