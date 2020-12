Covid-19 nos Açores. Ilha Terceira regista segunda morte

Veja também:

Um homem de 72 anos que estava infetado com o novo coronavírus morreu esta segunda-feira, no Hospital de Santo Espírito, na Terceira, ilha onde até agora apenas tinha morrido uma outra pessoa devido à Covid-19.

“O utente não estava internado nos Cuidados Intensivos e sofria de várias patologias”, adianta a Autoridade de Saúde Regional, em comunicado.

Os Açores contam agora 22 mortes devido à doença respiratória causada pelo novo coronavírus.

Existem atualmente 297 casos positivos ativos de infeção pelo SARS-Cov-2 nos Açores, dos quais 253 em São Miguel, 35 na Terceira, sete no Faial, um no Pico e um em São Jorge.

Hoje estavam internadas 21 pessoas, 15 no Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada (uma das quais em cuidados intensivos) e seis no Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira (duas das quais em cuidados intensivos).