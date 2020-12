​Covid-19: Mais de 4.500 profissionais de saúde foram vacinados no primeiro dia

O secretário de Estado admite que, tendo em conta a dimensão da operação de vacinação, é normal que surjam problemas pontais nesta primeira fase.

"No geral as pessoas foram vacinadas com toda a tranquilidade, os registos foram feitos em sistema e para primeiro teste diria que o dia correu muito bem", sublinhou.

Nestas declarações à SIC Notícias, Diogo Serras Lopes garantiu que os profissionais de saúde do setor privado vão ser vacinados contra a Covid-19 durante a primeira fase. O processo de identificação ainda está a decorrer.

"Naturalmente a identificação dos profissionais de saúde prioritários no Serviço Nacional de Saúde é mais célere porque é um sistema que é mais organizado e mais conhecido, mas estamos a trabalhar para a identificação desses profissionais do sector privado e serão vacinados nesta primeira fase", assegurou o secretário de Estado da Saúde.

A vacinação contra a Covid-19 arrancou este domingo em Portugal e na generalidade dos países da União Europeia.

O primeiro a ser vacinado foi o médico António Sarmento, diretor do Serviço de Infecciologia do Hospital de São João, unidade que recebeu o primeiro caso de Covid-19 em Portugal, no início do mês de março.

Aos 65 anos de idade e cerca de 40 de profissão, o infecciologista disse estar “confiante e otimista”.



O primeiro dia de vacinação contra a Covid-19 foi um "sucesso", mas as medidas de segurança vão continuar elevadas, afirmou este domingo o presidente do conselho de administração do Centro Hospitalar e Universitário de São João, Fernando Araújo.



Outros dos locais de vacinação foi o Centro Hospitalar Lisboa Norte (CHLN). "Sinto-me quase como se fosse o primeiro homem a pisar a Lua, começar a vacinação é um grande feito”, disse à Renascença a enfermeira Sónia Frias - um dos 70 profissionais envolvidos em todo o processo de vacinação - depois de dar a primeira vacina à médica cardiologista Manuela Fiúza.

Evolução da Covid-19 em Portugal