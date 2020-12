Balanço DGS. Mais 58 mortos e 2.093 novos casos de Covid-19 em Portugal

A Lisboa e Vale do Tejo (LVT) cabem 29% dos novos casos. Foram mais 669 infeções nas últimas 24 horas e mais 20 mortes. Desde março, esta região conta 127.846 casos e 2.319 óbitos.

Segundo os dados do boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), aumentou o número de doentes internados: são mais 97, subindo o total para 2.967.

Portugal conta, nesta segunda-feira, com mais 2.093 casos de Covid-19 e 58 mortes com a doença provocada pelo novo coronavírus.

A terceira região com mais casos e vítimas mortais é o Centro, com 959 mortes e 44.615 infeções desde março. Neste domingo, contribui com 14% dos novos casos.

Seguem-se o Alentejo, com um total de 196 mortes e 10.346 casos, e o Algarve com 7.169 casos e 68 óbitos em cerca de dez meses.

Nas ilhas, os Açores contam um total de 1.722 casos e 21 mortos (sendo que nesta segunda-feira não houve óbitos associados à pandemia) e a Madeira 1.476 casos e 12 óbitos (esta segunda-feira não houve óbitos associados à Covid-19).