Abate de 540 animais. Torre Bela apresenta queixa-crime contra organizadores da caçada

A Herdade da Torre Bela anunciou esta segunda-feira que apresentou uma queixa-crime no Ministério Público contra a empresa espanhola que organizou a montaria na qual 540 animais foram abatidos, bem como contra desconhecidos.

Em comunicado, a Herdade adianta que, "tendo por base as provas recolhidas, apresentou uma queixa-crime junto do Ministério Público contra a entidade promotora da caçada (a empresa Monteros de la Cabra e o seu responsável Mariano Morales) e contra desconhecidos, através do seu advogado Dr. Alexandre Mota Pinto, do escritório Uría Menéndez Proença de Carvalho".