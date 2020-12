Suspeito de atentado em Nashville morreu na explosão

“Ele estava presente quando a bomba explodiu e morreu quando o engenho foi detonado”, declarou Donald Q. Cochran, procurador do estado do Tennessee.

A bomba estava numa caravana estacionada no centro de Nashville e Warner encontrava-se no local.

Com base em análise de ADN aos vestígios humanos encontrados no local da explosão, os agentes afirmam que Anthony Quinn Warner “é o homem suspeito de ser responsável por este crime horrível”.

O suspeito de uma explosão no dia de Natal, no centro da cidade norte-americana de Nashville, foi identificado como Anthony Quinn Warner, de 63 anos, e morreu no rebentamento.

A imprensa norte-americana avança que uma das linhas de investigação está relacionada com uma teoria de conspiração que envolve a tecnologia 5G.

De acordo com a estação de televisão local TV WSMV, Warner trabalhava como consultor tecnológico numa empresa do ramo imobiliário.

Steve Fridrich, um corretor imobiliário que contatou o FBI após ouvir o nome nas notícias, disse à TV WSMV que agentes federais lhe perguntaram se Warner tinha uma paranóia sobre a tecnologia 5G.

A caravana, estacionada em frente a um edifício da empresa de telecomunicações AT&T, explodiu no Dia de Natal, no centro de Nashville, no estado do Tennessee.

O rebentamento causou três feridos e estragos em quatro dezenas de edifícios. Provocou ainda um “apagão” temporário nos serviços telefónicos, de televisão e internet no Tennessee e partes dos estados vizinhos do Mississippi, Kentucky, Alabama e Georgia

A linha do serviço de emergência esteve em baixo e os voos foram suspensos no aeroporto da cidade.