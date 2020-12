Polícia investiga ligação entre explosão em Nashville e teoria da conspiração

As autoridades norte-americanas investigam a possibilidade de um homem, defensor de uma teoria da conspiração sobre a tecnologia 5G, ser o responsável pela explosão de Dia de Natal, em Nashville.



As forças de segurança realizaram, no sábado, buscas numa residência em Bakertown, nos subúrbios de Nashville, à procura de provas.

A estação CBS News avançada que, nesta altura, o principal suspeito é Anthony Quinn Warner, de 63 anos.

Warner morou, até há pouco tempo, na casa onde foram realizadas buscas e poderá ser o proprietário da caravana usada no ataque, que provocou três feridos e estragos avultados.

De acordo com a estação de televisão local TV WSMV, Warner trabalhava como consultor tecnológico numa empresa do ramo imobiliário.

Steve Fridrich, um corretor imobiliário que contatou o FBI após ouvir o nome nas notícias, disse à TV WSMV que agentes federais lhe perguntaram se Warner tinha uma paranóia sobre a tecnologia 5G.

Vizinhos adiantaram que uma caravana esteve estacionado em frente à casa durante anos e agora desapareceu. Imagens de satélite do Google Street View, captadas em 2019, mostram o que parece ser uma caravana branca, semelhante à utilizada no ataque.

As autoridades também encontraram no local da explosão o que acreditam ser partes de um corpo humano e estão a analisar esses vestígios.

Oficialmente, o FBI não avança muitos pormenores sobre o caso, nem a identidade do suspeito.

A caravana, estacionada em frente a um edifício da empresa de telecomunicações AT&T, explodiu no Dia de Natal, no centro de Nashville, no estado do Tennessee.

O rebentamento causou três feridos e estragos em quatro dezenas de edifícios. Provocou ainda um “apagão” temporário nos serviços telefónicos, de televisão e internet no Tennessee e partes dos estados vizinhos do Mississippi, Kentucky, Alabama e Georgia

A linha do serviço de emergência esteve em baixo e os voos foram suspensos no aeroporto da cidade.