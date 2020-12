Piloto alemão "desenha" seringa no céu para assinalar início da vacinação na Europa

No domingo, um piloto alemão desenhou no céu uma seringa gigante, num gesto simbólico alusivo ao início da campanha de vacinação contra a Covid-19 na Europa.

Com 20 anos, Samy Kramer planeou o trajeto com a ajuda de um GPS. Voou 200 quilómetros junto ao Lago Constança, no Sul da Alemanha. A rota em forma de seringa foi observada no site flightradar24.

“Ainda há muitas pessoas que se opõem à vacinação e a minha ação pode ser um mote para os fazer pensar sobre o tópico, para que o processo ande para a frente”, contou o piloto à Reuters, acrescentando que o seu voo não deve ser encarado como um apelo direto à inoculação.