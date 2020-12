Nevão no norte de Itália faz um morto e obriga a suspender comboios e a fechar estradas

Uma pessoa morreu e as autoridades italianas cancelaram mais de 30 comboios regionais e cortaram estradas devido à forte queda de neve esta segunda-feira no norte do país, deixando Milão coberta por uma camada branca de mais de 15 centímetros.

A tempestade ocorreu durante a madrugada de hoje e provocou a queda de várias árvores e interrupções no tráfego, tendo um homem, de 76 anos, morrido na rua, coberto de neve.

A empresa ferroviária Trenitalia suspendeu 38 comboios regionais no norte do país, especialmente entre as regiões da Lombardia, Piemonte e Ligúria, e, em Milão, capital da Lombardia, as autoridades locais implementaram um plano de intervenção urgente devido à camada de neve que cobria as ruas.

Os serviços de saúde também notificaram três casos de ataques cardíacos de pessoas que removiam a neve com pás nas calçadas em frente às suas casas.