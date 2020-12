Menino de sete anos salva irmã de incêndio que destruiu a casa da família

Um rapaz de sete anos, chamado Eli, resgatou a irmã mais nova de incêndio que destruiu a casa da família norte-americana. Eli atravessou as chamas e entrou no quarto da bebé de 22 meses através da janela.

O incêndio deflagrou no dia 8 de dezembro, no estado norte-americano do Tennessee, depois de os pais e os três filhos já estarem a dormir.

O cheiro intenso a fumo acordou a família, que depressa colocou em segurança e o irmão Elijah. As chamas acabaram por rodear o quarto de Erin.

“O fumo era tão denso que não havia forma de chegar até ela", descreveu Chris Davidson, o pai, à CNN. "Saímos para buscá-la pela janela, mas não havia nada em que me pudesse apoiar."

Por isso, Chris levantou Eli, que passou pela janela e agarrou a bebé do berço. Momentos depois, quando a equipa de 20 bombeiros chegou ao local, "já não existia nada para salvar", afirmou o chefe local dos bombeiros.

“Estava com medo, mas não queria que a minha irmã morresse", explicou o rapaz.

Depois de os pais terem perdido o emprego por causa da pandemia e o avô ter morrido em dezembro, Chris Davidson, o pai da família, afirma não perder a esperança.

“Perdemos tudo o que já tivemos. As nossas vidas inteiras estavam naquela casa. Também os nossos três carros foram destruídos no incêndio. É devastador. Não temos nada", relata, acrescentando, no entanto, que agora é a altura para a família não perder a esperança.