AstraZeneca diz ter "fórmula vencedora" contra a Covid-19

A britânica AstraZeneca afirma ter encontrado “a fórmula vencedora” para a sua vacina contra a Covid-19 que está a desenvolver em conjunto com a Universidade de Oxford.

“Acreditamos que encontrámos a fórmula vencedora e como alcançar uma eficácia que, com duas doses, é tão elevada como as outras vacinas”, avançou ao “Sunday Times” o diretor-geral da farmacêutica Pascal Soriot, garantindo uma “proteção a 100%” contra as formas mais graves da doença, mas deixou outras explicações para mais tarde.

À Sky News, um investigador Imperial College London, fala de uma vacina bastante promissora. “Estamos muito otimistas de que seja uma parte fulcral de como o sistema de saúde vai conseguir controlar a nova vaga”, segundo Peter Openshaw.



A vacina da Phizer e a da Moderna revelaram uma eficiência de 95% e 94,5%, respetivamente.