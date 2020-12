Ténis. Pedro Sousa “convocado” para o lugar de Federer na Austrália

Pedro Sousa consegue entrada direta no quadro principal do Open da Austrália em ténis.

O tenista luso, 105.º do “ranking” mundial, ocupa a vaga deixada pela desistência do suíço Roger Federer.

Com esta promoção de Pedro Sousa, Portugal passa ter dois jogadores com presença confirmada no primeiro Grand Slam da temporada. João Sousa é o atual n.º 90 da lista ATP.

Federer, de 39 anos, está a tentar recuperar de uma lesão no joelho direito, lesão essa que já o obrigou a duas operações.

A prova realiza-se entre 8 e 21 de fevereiro de 2021, em Melbourne.