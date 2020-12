Toni Pereira deixa o Cova da Piedade por motivos de saúde

O treinador Toni Pereira deixou o comando do Cova da Piedade, da II Liga, "por motivos de saúde", confirmou à Lusa o técnico de 64 anos.

Em outubro, Toni Pereira esteve internado durante 15 dias, nove dos quais nos cuidados intensivos, após ter sido apanhado pelo surto de covid-19 que atingiu o plantel dos piedenses.

Contactado pela Lusa, o treinador explicou que voltou a ser colocado de baixa médica, por precaução, durante 12 dias, período que "será provavelmente renovado" e que, nesse sentido, abandonou o comando técnico da equipa para não prejudicar o clube.

A equipa vai ser orientada na terça-feira, na visita à Oliveirense, pelo treinador adjunto Ricardo Aires, que já assumiu a responsabilidade durante o período em que Toni Pereira esteve ausente devido à covid-19.

Toni Pereira deixa o Cova da Piedade no 10.º lugar da II Liga de, ao cabo de 12 jornadas, com 14 pontos, 13 dos quais conquistados nos nove encontros em que esteve presente no banco de suplentes.