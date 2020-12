Sp. Braga goleia Boavista

O Sp. Braga goleia o Boavista (1-4), no Bessa, em partida da jornada 11 da I Liga e iguala o Benfica, à condição.

Os arsenalistas entraram a todo o gás e antes da meia-hora já venciam por 3-0, com golos de Paulinho, Iuri Medeiros (golaço) e Ricardo Horta.

Na segunda parte, os axadrezados ainda tentaram reagir e reduziram por Devenish.

No entanto, a equipa de Carvalhal estava embalada e, para lá de dois golos anulados, reforçou o marcador com mais um tento de Ricardo Horta.

Apesar de várias baixas, nomeadamente na defesa, o Braga não se ressentiu.

Com o triunfo, os minhotos sobem aos 24 pontos e empatam com o Benfica no segundo lugar do campeonato. Os encarnados só jogam esta terça-feira, contra o Portimonense. Já o Boavista mantém os 9 pontos e está abaixo da “linha de água”.

Veja o resumo da partida.