Negociações avançadas entre Paços de Ferreira e Olympiacos por Oleg. FC Porto tem última palavra

Paços de Ferreira e Olympiacos estão em negociações avançadas pelo lateral-esquerdo Oleg Reabciuk, sabe a Renascença, mas o FC Porto pode inviabilizar o negócio e contratar o jogador.

O clube português rejeitou uma primeira proposta do campeão grego, devido ao valor da proposta e aos moldes de pagamento do valor, o que levou a que o Olympiacos reformulasse a proposta. Os clubes estão perto do acordo, resta que o FC Porto abdique do seu direito de preferência de compra.

O FC Porto tem 50% do passe de Oleg, com o Paços de Ferreira a deter os restantes 50%. O clube portista foi notificado para poder exercer ou abdicar do direito de preferência de transferência do internacional moldavo.

Caso o FC Porto queira usufruir do direito de preferência compra do jogador, o Paços de Ferreira fica impedido de finalizar as negociações com o Olympiacos. Os dragões têm uma cláusula de recompra de 40% do passe do Paços de Ferreira.

Nesse sentido, se o FC Porto optar por contratar Oleg, o Paços de Ferreira ficará com 10% de uma futura transferência do lateral. O negócio está em espera e deverá ter avançados no início do próximo ano, na abertura do mercado.

Oleg para substituir Vinagre

O lateral internacional moldavo é o objetivo do Olympiacos para substituir Rúben Vinagre, que, ao que tudo indica, será reforço do Sporting de Braga em janeiro, por empréstimo do Wolverhampton, depois de ter tido poucos minutos na primeira metade da temporada.

O dono da posição no Olympiacos é José Holebas, de 36 anos, que chegou este verão ao Olympiacos, depois de cinco temporadas no Watford. Na última temporada, Pedro Martins tinha à disposição Kostas Tsimikas, lateral que deixou o clube grego para assinar pelo Liverpool.

Oleg Reabciuk, de 22 anos, chegou ao Paços de Ferreira no início da última temporada, proveniente do FC Porto. No total, soma 44 jogos pelos pacenses e dois golos apontados, ambos esta temporada.

O lateral arrancou formação no Sporting e passou pelo Rio Maior e Belenenses antes de chegar ao FC Porto, em 2016, para os juniores. Fez duas épocas na equipa B e nunca se estreou pela equipa principal.