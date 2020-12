João Henriques e o FC Porto. "Temos de ser mais competentes em todos os momentos do jogo"

João Henriques, treinador do Vitória de Guimarães, quer terminar o ano de 2020 com os mesmos pontos do que o FC Porto. Para tal, os vimaranenses têm de bater a equipa de Sérgio Conceição, em casa, na terça-feira.

"É mais um jogo competitivo que teremos pela frente diante do campeão nacional em título, que tem vindo a conseguir bons resultados no D. Afonso Henriques. Queremos quebrar esse ciclo e dar continuidade ao nosso trajeto. O nosso crescimento na tabela classificativa, com as nossas ideias, dá-nos boas perspectivas para fazermos um bom jogo, dignificar a imagem do clube e tentar conquistar os três pontos, respeitando um adversário poderosíssimo como o FC Porto", começou por dizer, em conferência de imprensa.

O Vitória de Guimarães quer mostrar "a solidez" dos últimos jogos e ser mais competente do que o FC Porto em todos os momentos do jogo.

"Queremos mostrar a solidez que mostramos nos últimos jogos. As receitas contra estes adversários e só uma, tentar manter a baliza a zeros, sermos mais competentes em todos os momentos do jogo. Temos mostrado competência para defrontar adversário com poder sem ser uma equipa submissa, com os nossos princípios, como mostramos na Taça da Liga. É um momento importante do campeonato, em que podemos entrar no grupo da frente, juntando-nos ao FC Porto na classificação, o que é importante nesta fase da época. Queremos olhar para 2021 com muito optimismo", explica.

Questionado sobre se poderia ser um jogo especial para Quaresma, João Henriques recorda os jogos contra o Santa Clara.

"Como jogador experiente, como profissional que é não me surpreende a qualidade demonstrada. A sua influência não é novidade. Vai querer ganhar tanto ou mais do que eu, pelo menos tanto como eu. Por muitas empatias que tenhamos, somos profissionais, gosto do Santa Clara e fiquei contente por lá termos vencido por 4-0. Aqui só há vitória. O Quaresma não foge à regra porque é um profissional de corpo inteiro", diz.

Zaidu fez esquecer Alex Telles

João Henriques projetou Zaidu na temporada passada no Santa Clara e deixa elogios ao seu antigo jogadores, que é titular no lado esquerdo.

"Não me surpreende a qualidade que o menino Zaidu tem mostrado. O maior elogio que se pode fazer é que ninguém se lembra do Alex Telles", diz.

O Vitória de Guimarães recebe o FC Porto na terça-feira, às 21h00, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.