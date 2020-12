Palmeiras de Abel volta às vitórias, Sá Pinto sofre pesada derrota

O Palmeiras recebeu e venceu o RB Bragantino, por 1-0, e mantém-se na luta por um lugar de qualificação para a Copa Libertadores.

A equipa treinada por Abel Ferreira marcou o único golo da partida aos 28 minutos, por Luiz Adriano, assistido por Gabriel Menino.

O Palmeiras voltou aos triunfos depois da derrota na última jornada contra o Internacional e ocupa o 6º posto do Brasileirão, com 44 pontos, a três pontos do Inter, que soma 47, que ocupa o primeiro lugar de qualificação para a Libertadores e com mais um jogo disputados.

O Vasco da Gama, treinado pelo português Ricardo Sá Pinto, voltou a sofrer uma pesada derrota, fora de portas, em casa do Athletico Paranaense, por 3-0.

O Athletico já vencia por 2-0 ao intervalo, com golos de Nikão, aos 10 minutos, e Carlos Eduardo, aos 38. O extremo viria a bisar no segundo tempo, aos 61 minutos, assistido por Nikão.

O Vasco volta a perder, depois de ter batido o Santos na última jornada, e continua em zona de despromoção, no 17º posto, com os mesmos 28 pontos do que o Bahia e a um do Sport Recife. Na próxima jornada, o Vasco joga contra o Atlético Goianense, que ocupa o 12º posto.