Messi não vai negociar com outros clubes até ao fim da época

Lionel Messi não vai negociar a transferência, a custo-zero, para outros clubes antes do fim da época. Numa longa entrevista ao canal “LaSexta”, o avançado argentino diz estar apenas focado na equipa e nos resultados.

"Não tenho nada definido até que termine a temporada. Vou esperar, o importante é pensar na equipa, terminar bem a época e pensar em consegui títulos e não me distrair com outras coisas", diz.

O argentino foi questionado sobre se reforços do calibre de Neymar ajudariam a que Messi ficasse no Barcelona, no entanto, o argentino riu-se da possibilidade do regresso do internacional brasileiro devido às dificuldades financeiras do clube.

"E como paga a transferência ao PSG? Não é fácil, o novo presidente vai ter de ser muito inteligente e fazer muitas mudanças. Vai ser difícil trazer jogadores porque falta dinheiro. Não há dinheiro. Há vários jogadores importantes para voltar a lutar por tudo e por esses jogadores é preciso pagar caro. Eu ri porque falou do Neymar, que deve ser caríssimo por tudo o que faz. Para comprar e pelo salário", explica.

Messi voltou a não poupar nas palavras a falar do antigo presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu, que não permitiu a sua saída no verão.

"Enganou-me em muitas coisas, mas prefiro não falar no assunto, porque não gosto de falar de coisas privadas que aconteceram e revelar o que foi prometido, mas posso assegurar que foram muitas vezes e em vários anos", diz.