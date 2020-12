Chelsea empata com Aston Villa

O Chelsea voltou a não conseguir vencer, ao empatar a uma bola na receção ao Aston Villa, na 16.ª jornada da Liga inglesa de futebol, com os dois clubes colados no quinto posto.

Um golo do francês Giroud, aos 34 minutos, tinha posto os londrinos em vantagem, dois dias depois da derrota com o rival Arsenal (3-1), mas o holandês El-Ghazi, aos 50, rematou por entre as pernas do guarda-redes gaulês Mendy e impôs a igualdade.

Num jogo repleto de oportunidades para os dois lados, os blues acabaram mais rematadores, sobretudo depois da entrada da dupla alemã Havertz e Werner, mas não conseguiram chegar à vitória.

Com 26 pontos, as duas equipas seguem coladas no quinto posto, com um pecúlio que partilham com Tottenham, de José Mourinho, que tem menos um jogo, e Manchester City, com menos dois.

Se os spurs só jogam na quarta-feira, com o Fulham, os citizens jogariam esta segunda-feira em casa do Everton, mas vários casos positivos ao novo coronavírus levaram ao adiamento da partida.

Na terça-feira, o Manchester United, de Bruno Fernandes, procura chegar ao segundo lugar, e aos 30 pontos, na receção ao Wolverhampton, de Nuno Espírito Santo, após o Leicester ter empatado em casa do Crystal Palace (1-1).

A Premier League é liderada pelo Liverpool, com 32 pontos, que, na quarta-feira, defronta o Newcastle em busca de voltar às vitórias, após o empate com o West Bromwich (1-1).