Casos de Covid-19 adiam Everton – Manchester City

O jogo entre o Everton e o Manchester City foi cancelado depois de confirmados vários casos de Covid-19 no plantel da equipa de Pep Guardiola.

A partida da Premier League estava marcada para esta segunda-feira.

O Manchester City confirma, através de comunicado oficial, que “o jogo desta noite da Premier League foi adiado”, sem, no entanto, adiantar o número certo de casos.

“Depois dos últimos testes terem apresentado um número positivo de casos, isto para além dos quatro revelados no dia de Natal. Com a segurança da bolha comprometida, existia o risco da propagação do vírus por mais elementos do plantel, do staff e potencialmente além”, escrevem os azuis de Manchester.

Os casos positivos “vão ficar em isolamento de acordo com protocolo da Premier League e do governo.”

Os primeiros infetados foram Kyle Walker, Gabriel Jesus e dois elementos do staff ainda no dia de Natal.