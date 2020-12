Jorge Jesus: "Quero que o Benfica volte a jogar como começámos a jogar"

Jorge Jesus quer que o Benfica "volte a jogar" como jogava no início da temporada. As águias voltam à competição contra o Portimonense para o campeonato depois da derrota na Supertaça contra o FC Porto.

"A motivação é sempre máxima, independentemente das competições. Esta competição é o principal objetivo. A vitória é importantíssima para que continuemos colados ao primeiro classificado. Não há outra forma de pensar se não essa. A derrota custou-nos muito, mas o futebol é isto. A equipa terá que jogar a um nível superior para vencer", começou por dizer.

O técnico quer que a equipa volte a jogar o futebol que apresentou no início da temporada, quando fez as melhores exibições da época.

"Se fizermos um balanço das dez jornadas, claro que já estivemos melhor. Sabemos o que queremos, para onde caminhamos. O Benfica tem uma estrutura onde todos sabem as suas responsabilidades. Temos a convicção de ter as nossas ideias. Se estamos melhor agora do que há dois meses? Há dois meses éramos invictos. Queremos voltar ao primeiro lugar, e, para isso, temos que ganhar ao Portimonense", aponta.

Jesus explica que o futebol defensivo dos adversários do Benfica dificulta jogos com "nota artística".

"O Benfica teve nota artística no começo, em alguns jogos, daí termos sido invictos durante várias jornadas. O Benfica tem capacidade para desenvolver um futebol cada vez de maior qualidade, sendo que em Portugal é mais difícil, porque as equipas preocupam-se mais em estar fechadas. Temos que estar preparados para isso. O Benfica está à procura do primeiro lugar, onde já esteve. Temos consciência de que se tem falado muito das notas negativas do Benfica, e não quero fazer comparações", diz.

Julian Weigl tem conquistado espaço nas opções de Jesus, técnico que revela que disse ao alemão que foi dos melhores da Supertaça contra o FC Porto.

"Jogamos de três em três dias, e é normal que não joguem sempre os mesmos. Ele tem vindo a melhorar. Para mim, até seria dos melhores jogadores na Supertaça. Já lhe disse pessoalmente. Acredito que os jogadores vão evoluir, como todos os que têm trabalhado comigo. Ele, com bola, é um jogador de nível alto. Estou a tentar incutir-lhe mais agressividade", explica.

Planos para o mercado

Jorge Jesus não garante que o plantel do Benfica não possa sofrer alterações no mercado de transferências de janeiro.

"O mercado vai abrir para todos os clubes. Ninguém pode garantir que não sai ninguém nem que não entra ninguém. Todas as equipas pensam onde podem ajustar os plantéis, e o Benfica está no mercado. Se alguém sair, terá que entrar alguém, mas o que está na nossa cabeça é o dia-a-dia. Em janeiro, temos que estar preparados para o que pode acontecer", diz.

O técnico foi questionado sobre o alegado interesse em William Carvalho e Willian Arão: "São dois dos meus ex-jogadores. Vocês conhecem os valores deles. O que preciso de rentabilizar é os jogadores que trabalham comigo naquela posição, como Samaris, Pizzi, Chiquinho. Trabalho para que o crescimento deles seja o maior".