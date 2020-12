Jesus desvaloriza polémica com Luisão. "Vai para o banco amanhã"

Jorge Jesus, treinador do Benfica, desvalorizou a polémica com Luisão no final da Supertaça Cândido de Oliveira, contra o FC Porto, quando o antigo jogador se mostrou muito descontente com os jogadores após o apito final.

Em conferência de imprensa, o técnico diz que Luisão voltará a estar no banco no jogo contra o Portimonense.

"Perdemos com o FC Porto, e doeu muito. Todos os dias temos conversas sobre o Benfica, sobre as nossas estratégias. O Luisão foi para o banco porque o Rui Costa entendeu que, sem o Tiago Pinto, teria que o convidar. Não quer dizer que vá continuar no banco, porque não é a posição dele. A posição dele é acompanhar-nos todos os dias. O Luisão, amanhã, vai continuar no banco, a não ser que também apareça a Covid-19", diz.

Questionado sobre uma alegada reunião com a direção sobre o mal-estar no clube após a derrota na Supertaça, Jesue explica que todos os dias conversa com o presidente.

"Não posso responder a perguntas que não existem. Todos os dias eu, presidente e Rui Costa conversamos sobre o Benfica. O Benfica tem orientação política e desportiva, e todos sabemos o que queremos. É para isso que serve uma estrutura de futebol. Não vimos para aqui falar da história da carochinha, falamos de futebol", termina.