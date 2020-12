Benfica desmente mal-estar no clube após derrota na Supertaça

O Benfica emitiu um comunicado, esta segunda-feira, a desmentir um suposto mal-estar entre a administração da SAD do Benfica e a equipa técnica liderada por Jorge Jesus, na sequência da derrota na Supertaça Cândido de Oliveira, contra o FC Porto.

"A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD vem desmentir a realização de qualquer reunião do Presidente Luís Filipe Vieira e do administrador Rui Costa com o treinador Jorge Jesus no dia do regresso aos treinos após o jogo da Supertaça. É uma notícia falsa, como também é falsa a existência de qualquer mal-estar entre a administração desta Sociedade com a equipa técnica, bem como com o restante grupo de trabalho", pode ler-se.

O clube garante que a equipa está "focada e totalmente concentrada na preparação do jogo de amanhã com o Portimonense".

O Benfica perdeu a Supertaça Cândido de Oliveira no último dia 23 de dezembro, por 2-0, contra o FC Porto, no Estádio Municipal de Aveiro.