​Descoberto restaurante “fast food” com 2 mil anos em Pompeia

Uma equipa de arqueólogos descobriu restaurante de comida rápida, com cerca de dois mil anos, na cidade de Pompeia, em Itália, que ficou soterrada por uma erupção vulcânica do monte Vesúvio, no ano 79 d.C.



Durante as escavações foi encontrado um termopólio, loja de rua onde os romanos podiam comprar refeições e bebidas quentes.