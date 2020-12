Encontro Europeu de Jovens em Taizé decorre até 1 de janeiro

E acrescenta que "as circunstâncias da vida podem tornar-nos vulneráveis", como é o caso desta pandemia que "revela as fraquezas da nossa humanidade".

Nesta sua mensagem para 2021, que tem cinco pontos, o prior de Taizé sublinha que se assiste, neste tempo de pandemia, a "um aumento de precariedade em vastas regiões do mundo" e que são "necessárias decisões políticas corajosas", mas que a "solidariedade e a amizade são igualmente essenciais".

Noutro item da sua nota, fala no facto de os jovens se questionarem acerca da sua fé. E diz que, "onde quer que estejamos na nossa peregrinação interior, frequentemente estamos a tatear no nosso caminho".

Por isso, aconselha a que se tornem "peregrinos de confiança", porque só assim "é possível caminharmos juntos, partilharmos a nossa procura: as nossas questões e também as nossas convicções".



É importante "discernir um novo horizonte", defende o Irmão Alois num outro ponto abordado nesta mensagem.

Em seu entender, "a partir deste horizonte revelado pela Ressurreição de Cristo, uma luz entra nas nossas vidas" e "faz brilhar a alegria do louvor".

Termina com um convite. "Deixemos que Cristo renove o nosso olhar: através dele reconhecemos mais claramente a dignidade de cada ser humano e a beleza da criação". E salienta que "a esperança nasce e renasce, porque se enraíza em Cristo".

Testemunho de jovem participante em Taizé

Milhares de jovens portugueses costumavam participar no Encontro Europeu de Jovens em Taizé. Um deles, Pedro Viterbo, chegou a ir a Taizé durante 13 anos.

Tinha apenas 12 anos quando foi pela primeira vez e, a partir daí, a sua vida mudou.

Das experiências que vivenciou nestes encontros, Pedro Viterbo considera que não é a mesma coisa ser online, porque não há o contacto próximo, é tudo mais distante.

É "uma coisa muito estranha, porque o encontro de Taizé é algo vivido bastante intensamente com a família que nos acolhe, com toda a participação, com os workshops, com tudo aquilo que fazemos lá e com tudo o que conseguimos sentir quando a família nos recebe".

Em seu entender, "é algo que é realmente sentido unicamente quando o encontro é ao vivo e a cores e não online".