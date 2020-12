Este domingo fica marcado, em Portugal, por esse passo histórico do início da vacinação anti-Covid. E este é um momento que nos volta a remeter para os apelos do Papa e também das Nações Unidas, para que seja possível o acesso universal à vacina.

Na última semana, a Congregação para a Doutrina da Fé emitiu uma nota em que, entre outras coisas, volta a pedir que “as vacinas sejam acessíveis aos mais pobres e de forma não onerosa para eles”.

Segundo aquele organismo da Santa Sé, a falta de acesso às vacinas tornar-se-ia “mais um motivo de discriminação e de injustiça que condena os países pobres a continuar a viver na indigência sanitária, económica e social”.

Na opinião de Ana Sofia Carvalho, membro do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, a necessidade de se criar uma imunidade de grupo geral pode precipitar a necessária solidariedade para com os mais desprotegidos.

A professora do Instituto de Bioética da Universidade Católica sugere que, “normalmente, tudo o que é mais instrumental é mais fácil de ser acolhido, como medida solidária” e lembra que, “enquanto não tivermos a população mundial vacinada, sabemos que não existirá uma imunidade do ponto de vista geral”. Portanto, “o vacinar e dar a vacina aos países mais pobres é também uma forma de nos proteger".